HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Enginyurt: Memleket batıyor bakan ortada yok

Enginyurt: Memleket batıyor bakan ortada yok

28.10.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili eleştirilerde bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Maliye Bakanı kim? Dünya kadar olay oluyor, faizler düşüyor ,döviz yükseliyor, memleket batıyor. Lütfi Elvan ortada yok." dedi.

Enginyurt: Memleket batıyor bakan ortada yok

Demokrat Partili Cemal Enginyurt sosyal medyadan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

"MALİYE BAKANI KİM?"

Paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Maliye Bakanı kim?" diye soran Enginyurt, "Dünya kadar olay oluyor Lütfi Elvan ortada yok." ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt'un paylaşımı:

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA ELEŞTİRİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 18.4'e çıkartıldığını belirten Enginyurt Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu için, " Köşe yazarken atıp tutuyordun. Mangalda kül bırakmıyordun. Ne oldu? Hedefleri hep saptırdınız. Ekonomiyi batırdınız. Olmuyor Şahap efendi Olmuyor. Enflasyon yüzde 40 kandırmayın milleti." dedi.

Cemal Enginyurt'un Kavcıoğlu'yla ilgili tweeti:

Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon açıklamasıSon Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

"KEŞKE DEMESEYDİM"

Eleştirilerine devam eden Enginyurt son olarak, "Niye konuşmuyorlar diyordum,keşke demeseydim. Merkez Bankası Başkanı
Şahap Kavcıoğlu konuştu, dolar yine uçtu. Daha da konuşun demeyeceğim, susun yeter ki susun." paylaşımını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldüBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
Partililer tepki gösterdi! Akşener sorulan soruya bakın ne cevap verdiPartililer tepki gösterdi! Akşener sorulan soruya bakın ne cevap verdi
Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt Lütfi Elvan Şahap Kavcıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı 3600 ek gösterge açıklaması!

Çarpıcı 3600 ek gösterge açıklaması!

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Kaçırıldım, ölümle tehdit edildim, intihara zorlandım

Kaçırıldım, ölümle tehdit edildim, intihara zorlandım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.