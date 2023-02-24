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Enkaz yığınları arasında bulunup ikiye bölünerek taşınmıştı! Onlarca altın kemer... 10 bin dolarlık çantanın akıbeti belli oldu

24.02.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkılan bir yapının enkazında altın kemer dolu bir çanta bulunmuş, çantanın kime ait olduğu merak konusu olmuştu. 78 kilo ağırlığında, her biri 10 bin dolar değerindeki altın kemerlerin bulunduğu çantanın sahibi ortaya çıktı.

Enkaz yığınları arasında bulunup ikiye bölünerek taşınmıştı! Onlarca altın kemer... 10 bin dolarlık çantanın akıbeti belli oldu

Depremlerin ardından 45 binden fazla insan enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra, büyük yıkıma yol açan depremler maddi ve manevi büyük zararı beraberinde getirdi. Hayatta kalanlar yüklü miktarda kayba uğradı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunan altın kemer dolu çantanın akıbetiyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

MOLOZ YIĞINLARI ARASINDAN ÇIKTI! ONLARCA KEMER...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Pentapark Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında moloz yığınları arasında bir çanta fark edildi. Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü.

ÇANTA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı. Kepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü.

190 BİN TL DEĞERİNDE

Çantada çıkan altın kemerlerin her birinin 10 bin dolar (yaklaşık 190 bin lira) değerinde olduğu kaydedildi. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu Akif Zabun'a ait olduğu öğrenildi.

Depremde hayatını kaybettiği öğrenilen Akif Zabun'un Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği belirtildi.

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