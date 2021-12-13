Epic Games için "her güne 1 ücretsiz oyun" iddiası!

Epic Games, Epic Game Store üzerinden ücretsiz oyunlar veriyor. Özellikle Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları duyurusu yapılıyor. Ücretsiz oyun adımları atarak Steam'a karşı Epic Game Store'u sağlamlaştırmaya çalışan Epic Games, şimdi ise yeni yıla kadar ücretsiz oyun kampanyası için hazırlanıyor gibi görünüyor.

EPIC GAMES'TEN HER GÜNE YENİ BİR OYUN

İddialara göre Epic Games, 15 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtacak. Geçtiğimiz yılın aralık ayında yine 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games, görünüşe göre 2021'de bunu tekrarlayacak.

İŞTE EPIC'İN HEDİYE EDECEĞİ SÖYLENEN İLK OYUN

PlayStation Plus hakkındaki sızıntılarıyla tanınan Dealabs'a göre, Epic Games'in hediye edeceği ilk oyun Shenmue III olacak. Shenmue III'den sonra her gün başka bir ücretsiz oyun dağıtılacak. Listenin tamamı sızdırılmadı. Bu yüzden dağıtılacak diğer oyunlar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Epic Games'in yakında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

