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Erbakan hükümete seslendi! İsteklerini tek tek sıraladı: Bugünden tezi yok kapatılmalı

14.10.2023 18:54 | Son Güncelleme:
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail’deki büyükelçimizin acilen geri çağırılması, İsrail’in Ankara büyükelçisinin sınır dışı edilmesi, bu zulme açıkça destek veren ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü’nün derhal, bugünden tezi yok kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması gerekir" dedi.

Erbakan hükümete seslendi! İsteklerini tek tek sıraladı: Bugünden tezi yok kapatılmalı

Yeniden Refah Parti’sinin öncülüğünde Konya Hükümet Meydanı’nda ‘Özgür Filistin Mitingi’ düzenlendi. Mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitinge ayrıca Hamas’ın siyasi liderlerinden Halid Meşal de telekonferansla bağlanarak destek istedi.

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"ADALET BAKANIMIZA BİR ÇAĞRIMIZ VAR"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Adalet Bakanımıza bir çağrımız var. Fosfor bombası kullanıyorlar, yasaklı silahlarla sivilleri hedef alarak öldürüyorlar. Güvenli koridor diyerek insanları yola çıkarıp, orayı terk edin dedikleri koridorları bombalıyorlar. Hastaneleri vuruyorlar. Gazze'yi dümdüz edeceklerini, hiç kimseyi bırakmayacaklarını söylüyorlar. Bu bir soykırımdır ve soykırım evrensel bir suçtur. Dünyanın herhangi yerinde böyle bir suç işlendiğinde Türkiye'deki savcıların bu suçları soruşturma yetkileri vardır. Ama bir şarta bağlıdır. Uluslararası ilişkilerimize zarar gelmesin diye kanunlar onu Adalet Bakanı'nın talebine ve iznine bağlamıştır. Buradan çağrı yapıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen bu suçlara seyirci kalmayın. Yürekli savcılarımız çoktur. İzin verin bu suçları soruştursunlar. İnsanlığa karşı suç işleyenleri bütün insanlık namına biz yargılayalım" dedi.

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ERBAKAN İSTEKLERİNİ TEK TEK SIRALADI

İsrail ve ABD’ye yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiğini söyleyen Fatih Erbakan ise şöyle dedi:

"İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın şehri Kudüs’ü, yıllardır işgal altında tutan Siyonist işgalci İsrail Rejimi, bugün tüm dünyanın gözü önünde, Gazze’de apaçık bir insanlık suçuna imza atmaktadır. Sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı, kadın çocuk yaşlı engelli demeden vahşet politikası uygulamaktadır. Siyonist teröre dur demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız, somut adım atmamız gereklidir. İsrail’deki büyükelçimizin acilen geri çağırılması, İsrail’in Ankara büyükelçisinin sınır dışı edilmesi, bu zulme açıkça destek veren ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü’nin derhal, bugünden tezi yok kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması gerekir. Müslüman ülkelerin hava sahaları, karasuları ve limanlarının ABD ve İsrail'e kapatılması, ABD ve İsrail firmalarının bütün Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların derhal iptal edilmesi, Türkiye öncülüğünde İsrail mallarının boykot edilmesi konusunda ortak karar alınması, Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de aynı kararı alması yönünde baskı kurulması, Netanyahu’nun adalet divanında yargılanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması, ABD'nin sadece Türkiye'deki değil, bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin derhal kapatılması, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 liderlerinin acilen toplanarak somut yaptırımlar ortaya koyması gereklidir." (DHA)

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Filistin Fatih Erbakan

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