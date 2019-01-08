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Erdoğan açıklamıştı! Yasağa rağmen devam ediyorlar! Harekete geçildi

SEÇİM HABERLERİ  | 08.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

AK Parti, çevre kirliliğine yol açmamak için miting alanları ile seçim büroları haricinde bayrak ve afiş asan adayları takibe alacak.

Erdoğan açıklamıştı! Yasağa rağmen devam ediyorlar! Harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin çevreci bir seçim kampanyası yürüteceğini, bu kapsamda da parti teşkilatı ve seçim büroları haricindeki yerlere parti bayrağı veya afiş asılmayacağını açıklamıştı. Ayrıca, AK Parti’nin seçim otobüslerinin belirlenen saatler dışında dolaşmayacağını ve insanları rahatsız edecek şekilde gürültülü anonslara yer verilmeyeceğini dile getirmişti. Seçim Kanununda yer alan mevcut hükümler de, belli yerler dışında bayrak-afiş asılmasına ve gürültü yapılmasına yasak getiriyor. Ancak, bu yasaklamalara adaylar ve siyasi partilerin riayet etmemesi ve yoğun bir çevre kirliliğine sebep olmaları üzerine, AK Parti yönetimi mahallî seçimlerde farklı bir yol izleme kararı aldı.

AK Parti kaynakları “Teşkilatlarımız aracılığı ile yasak yerlere afiş veya bayrak asanları takip edeceğiz. İlgili yerlere bunları şikâyet edeceğiz. Kim asıyorsa, parasal cezasını ödeyecek, afiş ve bayraklar toplatılacak” dedi. Seçim kanununun ilgili maddesinde de “Belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması yasaktır. Aksi hâlde, bu ilan ve reklamlar kaldırılır ve masrafları ilgilisinden tahsil edilir” hükmü yer alıyor. AK Parti teşkilatları, bu hükme dayanarak yasak olmasına rağmen bayrak ya da afiş asan adayları ve siyasi partileri takibe alacak ve şikâyetçi olacak. Belediyeler, gelen şikâyet üzerine bu afiş ve bayrakları toplayacak, toplama masrafları afişi-bayrağı asandan tahsil edilecek, ayrıca yasak yere afiş ve bayrak asmaktan para cezası uygulanacak. 2019 yılı için yasak yerlere afiş veya bayrak asma cezası en az 320, en çok 9 bin 898 lira olarak belirlendi. Öte yandan, Türkiye genelindeki binlerce muhtar adayı da afiş-bayrak pankart konusunda uyarıldı.

Kaynak: Türkiye

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