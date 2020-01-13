HABER
  4. Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı

Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: (1) - "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum" - "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesin barışçıl sürece girilmesi için fırsat penceresi açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede birçok konuyla birlikte Libya konusunu da ele aldıklarını belirten Conte, "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum." dedi.

Conte, Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginliğin yerini siyasi sürece bırakacağını ifade etti.

Conte, "İtalya olarak amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması." diye konuştu.

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Adana'da kafede cinayetAdana'da kafede cinayet
Ahıra giren maymun, koruma altına alındıAhıra giren maymun, koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Guiseppe Conte İtalya Libya

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

İstanbul'da kamyonet önce taksiye, ardından direğe çarptı! Tramvay seferleri aksıyor

İstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza!

İstanbul Büyükada'da 'atlarımızı geri verin' eylemi!

'Atlarımızı geri verin' eylemi!

Düzce'de otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye şoför yetiştirdi

Otobüste korkutan an! Acile yetiştirdi

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

Ankara’da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi

Liseliler birbirine girdi! Adeta meydan savaşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.