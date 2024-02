Erdoğan'dan 31 Mart öncesi '28 Mayıs'taki seçimleri hatırlattı: Bazıları siyaset sahnesinden tamamen silinecekler!

Yıllar sonra Mısır'ı ziyaret eden ve Mısır Lideri Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '28 Mayıs hatırlatması dikkat çekti.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

"Artık geri sayım başladı" diyen Erdoğan, "Bunlar her dönem, her seçim öncesi maalesef yaşadığımız olaylar. Öyle veya böyle ne yaparlarsa yapsınlar, her şey olacağına varacak. Şurada seçimlere iki ay bile yok." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı kanaatleri paylaştığının altını çizen Erdoğan, "Muhalefet özellikle mülteci meselesini gündeme getiriyor. Bunların hiçbirinden onlara ekmek çıkmaz, boşuna uğraşıyorlar. 31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs'ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak." diye konuştu.

Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Bu bakımdan biz teşkilatlarımızla yoğun bir şekilde gerek büyükşehirlerde gerek illerde, ilçelerde Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi de meclis üyeleriyle ilgili çalışmaları arkadaşlarımız Ankara'da genel başkan vekillerimiz ile birlikte yürütüyorlar. İnşallah biz de kendilerine katılacağız. Malum benim Samsun mitingim var. Samsun bizim için çok çok önemli. Ondan sonra Giresun, Ordu mitinglerimizi yapacağız. Böylece Karadeniz’i şöyle bir toparlayalım istiyoruz."