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  4. Erdoğan'dan Macaristan'da Togg hediyesi! Orban karşılıksız bırakmadı

Erdoğan'dan Macaristan'da Togg hediyesi! Orban karşılıksız bırakmadı

19.12.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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Dün Macaristan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Erdoğan burada Orban'a Togg hediye etti. Orban da hediyeyi karşılıksız bırakmadı.

Erdoğan'dan Macaristan'da Togg hediyesi! Orban karşılıksız bırakmadı

Macaristan'daki temasları çerçevesinde Sandor Sarayı’nda mevkidaşı Katalin Novak ile baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan sonrasında Karmelita Manastırı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

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KARŞILIKLI HEDİYELER VERİLDİ

Erdoğan ve Orban ikili toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından liderler hediye takdiminde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine at hediye eden Orban’a, Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. Yılı dolayısıyla "HU TR 100" plakalı “TOGG" elektrikli otomobil hediye etti.

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ERDOĞAN, MACARİSTAN TEMASLARININ ARDINDAN YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki temaslarının ardından Ankara'ya geldi. Özel uçak "TUR" ile 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer de yurda döndü.

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(İHA)

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Macaristan Recep Tayyip Erdoğan Viktor Orban At togg
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