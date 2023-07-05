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Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg için tebrik mesajı

05.07.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterlik görevi 1 yıl uzatılan Jens Stoltenberg'ü tebrik etti.

Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg

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