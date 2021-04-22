Erdoğan'dan 'sözde Ermeni soykırımı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı.

YENİ ANAYASA

YİK üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi. (AA)



