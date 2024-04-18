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  4. Erdoğan 'değişim' dedi, büyük alkış koptu! Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak 'kabine' iddiası: Genel Merkez'le sınırlı kalmayacak!

Erdoğan 'değişim' dedi, büyük alkış koptu! Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak 'kabine' iddiası: Genel Merkez'le sınırlı kalmayacak!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.04.2024 07:56
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Yerel seçimlerin ardından gündeme gelen AK Parti'deki 'değişim' iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün verdiği mesajlarla adeta netlik kazandı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" derken, konuşması büyük alkış aldı. Erdoğan'ın 'değişim' vurgusu sonrası eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan da çok konuşulacak açıklamalar geldi. Tayyar, değişimin sadece Genel Merkez'le sınırlı kalamayacağını iddia etti.

Erdoğan 'değişim' dedi, büyük alkış koptu! Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak 'kabine' iddiası: Genel Merkez'le sınırlı kalmayacak!

AK Parti'de yerel seçimlerin ardından başlayan 'değişim' sesleri yükselmeye devam ediyor. Seçimlerin ardından yapılan ilk grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına da "AK Parti'de değişim" vurgusu damgasını vurdu, bu sırada salonda coşkulu anlar yaşandı.

ERDOĞAN: "GEREKLİ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir. AK Parti olarak bu tablonun çok iyi farkındayız. Milletimizin mesajlarını baş acı ederken bu mesajların gereğini de mutlaka yerine getireceğiz. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aslımıza, köklerimize, milletimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız." diye konuştu.

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Cumhrbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kulisler hareketlenirken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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AK Parti'de gerçekleşecek değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar, şunları söyledi;

"DEĞİŞİM GENEL MERKEZLE SINIRLI KALMAYACAK"

"31 Mart akşamı AK Parti açısında hakikaten zor bir gece. Ben bunu siyasi afet olarak değerlendirmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK toplantısında, bakanlar kurulunda ve bugün gurup toplantısında birbirini destekleyen çok güçlü bir mesaj verdi. Toplum da zaten oylarıyla bu mesajı net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu değişimin sadece genel merkezlerle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Bakanlar kurulunda da bir değişim olacağı kanaatindeyim.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE REVİZE GELECEK"

Değişimden Sayın Cumhurbaşkanımız neyi kast ediyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni revize etmeyi planlıyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve teşkilatları bu kongre sürecinde yenilemeyi düşünüyor. Bir de haliyle genel merkez ve bakanlar kurulunu.

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"MKYK ESKİ YAPISINA DÖNMELİ"

MKYK bir bilgilendirme toplantısına dönüştü. MKYK'nın eski yapısına dönmesi gerekli. "Genel başkan değişikliği olur mu?" diye konuşanlar var. Erdoğan, 2019 sonrası gibi hareket etmeyecektir. Bu kez neşterin biraz daha derine ineceğini düşünüyorum.

'Değişim' rüzgarı AK Parti'de 'Değişim' rüzgarı AK Parti'de

AK PARTİ NEREDE HATA YAPTI?

Parti kaygısından çok lobiciliğe dayalı çalışanlar var. Son dönemde bu sıkıntılar çok fazla yaşandı. Şatafat meselesi ciddi bir problem. Milli gelir yüksek olsa ıstakozu kimse konuşmazdı. Gelir grupları arasında dengesizlik arttı. Açlık derdine düşen insan etik kurallara itibar etmez. AK Parti toparlar, en küçük kuşkum yok."


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Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar ak parti değişim
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