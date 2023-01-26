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Erdoğan duyurmuştu... Resmi Gazete'de yayımlandı! İsmi değişti 'Sevinçliyiz gurur duyuyoruz! Çok yakışacak'

26.01.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Mardin'de yaptığı konuşmasında Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değişeceğini duyurmuştu. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bölgenin önemli turizmi merkezlerinden Mardin'de havalimanına Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verilmesi Mardinlileri memnun etti. Mardinliler "Hemşerimiz Nobel ödülü almıştı. Mardin Havalimanı'na isminin verilmesi güzel, sevinçliyiz. Onunla gurur duyuyoruz." dedi.

Erdoğan duyurmuştu... Resmi Gazete'de yayımlandı! İsmi değişti 'Sevinçliyiz gurur duyuyoruz! Çok yakışacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık 2022'de Mardin'deki toplu açılış töreninde Mardin Havalimanı'nın adıyla ilgili önemli gelişmeyi duyurmuş ve havalimanının adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değişeceğini açıklamıştı. Mardin Havalimanı'nın isminin "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirilmesi kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Mardinliler ise yeni havalimanının isminden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İşte detaylar...

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Kent sakini İhsan Kurt, iş nedeniyle Ankara'ya gittiğini belirterek "Hemşerimiz Nobel ödülü almıştı. Mardin Havalimanı'na isminin verilmesi güzel, sevinçliyiz. Onunla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımıza da bu konuda müteşekkiriz." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Aslıhan Kara Zorateş de Prof. Dr. Sancar'ı ilham veren kişi olarak derste öğrencilerine aktardıklarını, bilim insanının çocukların da en büyük ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Sancar'ın isminin havalimanına verilmesinin güzel olduğunu kaydeden Zorateş, "Havalimanlarına, okullara böyle isimler verilmesi çok iyi." dedi.

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"ÇOK YAKIŞACAK"

Rozerin Güzel de Sancar'ın adının havalimanına çok yakışacağını dile getirerek bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını anlattı.

Zeynel Doğanay da dünyada memleketlerini en işi şekilde tanıtan Sancar'ın isminin havalimanına verilmesinin gururunu yaşadıklarını, bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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ERDOĞAN AÇIKLAMIŞ, HAVALİMANININ GİRİŞİNE AFİŞ ASILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık 2022'de toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'deki konuşmasında Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin Mardin Havalimanı'na verileceğini açıklamış, aynı gün havalimanının girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asılmıştı. (AA)

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