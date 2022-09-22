Erdoğan fotoğrafı tüm dünyaya göstermişti! Yunanistan ayağa kalktı, Miçotakis cuma gününü işaret etti

Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden gerilim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünde yaptığı açıklamaya adeta zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın takip ettiği BM kürsüsündeki konuşmasında Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek Yunanistan için sert ifadeler kullandı. Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını belirtmişti.
Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da tepkilere yol açarken Başbakan Kiriakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi. Yunan Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarına yanıtını cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada vereceğini söyledi.
BM toplantısı için gittiği New York'ta dün yabancı konuklarla bir araya gelen Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi.
Bu arada Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına karşı girişimleriyle dikkat çeken ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas da Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.