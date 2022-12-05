Erdoğan'ı eleştiri yağmuruna tuttu! "Tayyip Bey'den davacı olacağım" diyen Karamollaoğlu: "Kendisini nasıl savunur bilmem"

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan hakkında dikkat çeken bir "Davacı olacağım" çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yirmi yıl birlikte siyaset yaptıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Tayyip Bey maalesef çok ihtiraslı bir arkadaş. Bulunduğu noktaya göre fikir ve düşüncelerini değiştiriyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ı "Kendisinin Erbakan Hocamıza karşı takındığı tavır ne insanidir ne siyasidir ne ahlakidir" sözleriyle eleştiren Karamollaoğlu, Erdoğan'dan "davacı olacağını" belirtip "O kendisini nasıl savunur onu bilmem" diye devam etti. İşte Karamollaoğlu'nun gündem yaratacak açıklamalarından ayrıntılar...

"BULUNDUĞU NOKTAYA GÖRE FİKİR VE DÜŞÜNCELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Karamollaoğlu'nun Diken'den Altan Sancar'a yaptığı açıklamada "Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllar siyaset yaptınız. Kendisini tanımadığınızı düşündüğünüz zamanlar oldu mu?" sorusuna karşılık olarak verdiği yanıt şöyle:

Tam yirmi yıl birlikte siyaset yaptık. Hiç bu noktaya gelebileceğini düşünmedim. Tayyip Bey maalesef çok ihtiraslı bir arkadaş. Bulunduğu noktaya göre fikir ve düşüncelerini değiştiriyor. Biz bunu gördük, geçmişte de oldu. Kendisi kongrede gitti, Erbakan Hocamızın karşısındaki listede yer aldı. Daha sonraki zamanlarda ‘Tayyip Bey olduğu takdirde seçimi kazanabiliriz’ kanaati hakim olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ve kazandı. Erbakan Hoca veto etmedi ki istemeseydi olamazdı. Ama buna rağmen kendisinin Erbakan Hocamıza karşı takındığı tavır ne insanidir ne siyasidir ne ahlakidir.

"TAYYİP BEY'DEN DAVACI OLACAĞIM"

Hepimiz yarın Cenabı Hakk’ın huzuruna çıkacağız. Onun için Tayyip Bey’den davacı olacağım. O kendisini nasıl savunur onu bilmem. Adalet mülkün temelidir, bu iş olsun diye söylenen bir söz değildir. Siz adaletten saptığınız takdirde sizinle beraber olmadığı için başkalarını töhmet altına sokarsanız, hesabını veremezsiniz.

"İBB SEÇİMLERİNDE BİZİ SUÇLAYIP 'VAY HAİNLER' DEDİLER"

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar ise şu şekilde:

İstanbul Belediye seçimlerinde hemen bizi suçladılar, “Vay hainler. Siz olmasanız biz kazanacaktık” dediler. Allah’tan ki ikinci seçime karar verdiler. Yoksa bugün hala biz itham ediliyor olacaktık. Araya 800 bin fark çıkınca şok oldular, izah edemediler. Çünkü artık Saadet Partisi’nin kararıyla olan bir şey olmadığını gördüler. Biz hiçbir zaman iftira atmayız, yalan söylemeyiz.

"UÇAKLARDA ÜÇ BAKANA RASTLARDINIZ, ARTIK HERKES ÖZEL UÇAKLA GİDİP GELİYOR"

Biz bakanları artık hiç uçaklarda görmüyoruz. Ben uzun zaman hem bürokratlık yaptım hem de milletvekilliği yaptım. Uçaklarda sürekli bir, iki, üç tane bakana rastlardınız. Şimdi öyle bir hale geldi ki bir tane bakan göremiyorsunuz. Niye? Çünkü herkes özel uçakla gidip geliyor.

"TAYYİP BEY'İN ORTAYA KOYDUĞU TAVIR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Maalesef Tayyip Bey’in ve AK Parti’nin ortaya koyduğu tavır kabul edilebilir bir tavır değil. Çıkıp “Ben giderim Öcalan’ın mektubunu alır televizyonda okuturum. Kardeşini konuştururum. Hatta gerekirse hapiste bulunan, şu anda tutuklu bulunan, beş senedir mahkemeye çıkmayan garibanı alır, Diyarbakır’a götürür, kendi yakınlarıyla görüştürürüm. Bunu da ben yaparım” derseniz…

"HOŞ BİR SENARYO OLMAZ"

Öte yandan Karamollaoğlu, 'altılı masa’nın cumhurbaşkanlığını kazanamaması olasılığını ‘çok düşük’ olarak nitelendirirken söz konusu olasılık için “O senaryo hoş bir senaryo olmaz” dedi.