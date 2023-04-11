Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken 'Kızılelma' diyaloğu! TCG Anadolu töreninden sonra...

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliklerini taşıyan TCG Anadolu dün düzenlenen törenle TSK envanterine girdi. Törene katılanlar arasından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Erdoğan, Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen TCG Anadolu’da incelemelerde bulundu.

"SELÇUK, KIZILELMAYI NE ZAMAN UÇURACAKSINIZ?"

Gemideki gezinin ardından Erdoğan Selçuk Bayraktar'a Kızılelma ile ilgili süreç hakkında soru yöneltti. "Selçuk, Kızılelmayı ne zaman uçuracaksınız?" diye soran Erdoğan'a Bayraktar şöyle yanıt verdi:

"Kızılelma'nın gemiye iniş kalkışı inşallah 2025'te gerçekleşecek. Bayraktar TB3 de var, o ise 2024'te. Bu yıl ilk uçuşu yapacak sonra gemiye gelecek. Alıştırma yaptıktan sonra o bir savaş uçağı onunla başlayacağız işe. Kızılelma devam ediyor, üretimine de 2024'te başlanacak, şu ana kadar 2 tane üretildi. Gemideki de ikincisi."

HARP SAHASINDA DENGELER DEĞİŞECEK

AA'ya göre; insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

