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Erdoğan imzaladı, Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkeze alındılar

31.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Büyükelçiler Kararnamesi’ne göre bazı ülkelerin büyükelçiliğinde değişime gidildi. Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Hollanda Krallığı Büyükelçisi Şaban Dişli'nin de aralarında bulunduğu 9 büyükelçi, merkeze alındı.

Erdoğan imzaladı, Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkeze alındılar

Büyükelçiler Kararnamesi’ne Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karara göre Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Hollanda Krallığı Büyükelçisi Şaban Dişli'nin de aralarında bulunduğu 9 büyükelçi, merkeze alındı.

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MERKEZE ALINDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 9 ülkenin büyükelçiliğinde değişime gidilmesine ilişkin atama kararları Resmi gazetede yayımlandı.

Brezilya Federatif Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Krallığı Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Osman Turan merkeze alındı.

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

9 YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Brezilya Federatif Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Halil İbrahim Akça, Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçi’ne İbrahim Mete Yağlı, Vatikan Büyükelçiliği’ne Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, Karadağ Büyükelçiliği’ne Deniz Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği’ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal, Romanya Büyükelçiliği’ne Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.

Kaynak: İHA

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