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Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Vali Yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değiştirildi

02.07.2024 08:07
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile birçok il ve ilçe Vali Yardımcısı ile kaymakamın görev yerleri değiştirildi. Söz konusu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Vali Yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yeri değiştirildi.

Söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

YÜKSEKOVA KAYMAKAMI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Yüksekova'nın yeni kaymakamı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Rize Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari Yüksekova Kaymakamlığına, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ise Isparta Eğirdir Kaymakamlığına atandı.

Aralık 2021 tarihinde Yüksekova Kaymakamlığına atanan Ömer Çimşit, 2 yıl 7 aylık görevi sonrası Isparta Eğirdir Kaymakamlığına atandı.

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ŞEMDİNLİ VE DERECİK KAYMAKAMLARI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar ile Şemdinli ile Derecik ilçelerin yeni kaymakamı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Şemdinli Kaymakamlığına; Burdur Tefenni Kaymakamı Ömer Faruk Ateş ise Derecik Kaymakamlığına atandı.

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Süre zarfında, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Artvin Vali Yardımcılığına, Derecik Kaymakamı Abdülkadir Işık, Hakkari Vali Yardımcılığına atandı.

VAN’DA 5 KAYMAKAM VE İKİ VALİ YARDIMCISININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van’ın Tuşba, Çaldıran, Bahçesaray, Başkale ve Çatak kaymakamlarının görev yerleri değişti.

Karara göre; Van’da görevli Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Çorum Osmancık Kaymakamı olarak, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker Elazığ Baskil Kaymakamı olarak, Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu İzmir Kınık Kaymakamı olarak, Van Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Erzurum Oltu Kaymakamı olarak ve son olarak Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya Manisa Gördes Kaymakamlığına atandı.

Görev yeri değişen kaymakamların yerine ise Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan Çaldıran Kaymakamı olarak, Çanakkale Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Tuşba Kaymakamı olarak, Balıkesir Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun Bahçesaray Kaymakamı olarak, Erzurum Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan Başkale Kaymakamı olarak ve son olarak Kars Akyaka Kaymakamı Kadir Kılıç Çatak Kaymakamı olarak Van’a atandı.

Kararnameyle birlikte Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu Şanlıurfa Suruç Kaymakamı olarak ve Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ise Manisa Demirci Kaymakamı olarak atanırken, yerlerine Konya Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Şanlıurfa Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin ve Şanlıurfa Viranşehir Kaymakamı Önder Koç atandı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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resmi gazete kaymakam
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