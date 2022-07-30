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Erdoğan'ın 'Bay Kemal' söyleminin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi! 'Geleceğiz yardımınıza'

30.07.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaptığı konuşmada fındık fiyatını açıkladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de "Bu zata ‘Bay Kemal’ diyerek takılıyorum. Bizim kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor." dedi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu, "Fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'Bay Kemal' söyleminin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi! 'Geleceğiz yardımınıza'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'daydı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2022 yılı fındık alım fiyatını ortalama 54 lira olarak duyurdu.

'HİÇBİR SİYASET ÜRETMEDİĞİ İÇİN BU UNVANI VERMİŞTİK'

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Konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Erdoğan, "Hazırlıklarını yaptığımız hizmetleri kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bu zata ‘Bay Kemal’ diyerek takılıyorum. Bizim kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor. En sonunda Bay Kemal’i kabul etti. Kendisi Bay Kemal’i benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştik. Bir de CHP Genel müdürü unvanını eklemeli. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın Ordu'da kendisi ile ilgili konuşmasına ve açıklanan fındık fiyatına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın ülke vizyonu “Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım” falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza!"

Kılıçdaroğlu ayrıca fındık fiyatının dolar üzerinden sabitlenmesini önerdiğini de duyurdu.


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