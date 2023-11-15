Erdoğan'ın bugünkü göndermesine yanıtı gecikmedi! Kılıçdaroğlu'ndan 'mutfak' yanıtı: "Hiç merak etme"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğini bırakmasının ardından bir ofis açtığı iddialarına değindi. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

ERDOĞAN: İNŞALLAH MUTFAĞI DA UNUTMAMIŞTIR

Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak "Bugün recmettikleri sabık genel başkanları galiba ofis açmış, inşallah mutfağı da unutmamıştır. Daha 5-6 ay öncesine kadar yere göğe sığdıramayan yine bunlardan başkası değildi" demişti.

KILIÇDAROĞLU: MERAK ETME, BEN UNUTMAM

Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a şöyle yanıt verdi:

"Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. “Ben onu beceremem” diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin."





