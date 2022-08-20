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Erdoğan'ın esprisi herkesi kahkahaya boğdu! Kendisine yazılan şiirde "Sen miniciksin" ifadesini okuyunca...

20.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'un Esenler ilçesindeki programı sonrası konuk olduğu bir ailenin evinde yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini yazılan şiiri okurken şiirdeki "Sen çok miniciksin" ifadesine verdiği yanıt evdekileri kahkahaya boğdu. Şiiri okuduktan sonra Erdoğan'ın duygulandığı anlar ve "Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım" sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan'ın esprisi herkesi kahkahaya boğdu! Kendisine yazılan şiirde "Sen miniciksin" ifadesini okuyunca...

Dün Esenler'deki konut teslim programının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konutlarda hak sahibi olan bir aile Erdoğan'ı evine davet etti. Erdoğan daveti geri çevirmedi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da eşlik ettiği ziyarette yaşananlar kameralara da yansıdı. Kendisine yazılan şiiri okurken Erdoğan'ın verdiği esprili yanıt ile ziyaret şenlenirken duygusal anlar da yaşandı.

ERDOĞAN İÇİN SAÇLARINI ÖRDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreceği için saçlarını ördürdüğünü söyleyen küçük kız çocuğu, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı'na takdim etti.

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ERDOĞAN'DAN ESPRİLİ YANIT

Kız çocuğunun mektubunu okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metindeki "miniciksin" ifadesine, "Kızım, 1.85 boyundayım ben." diye karşılık verdi.

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"AĞLATACAKSIN BENİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu okumasının ardından kendisine, "Ağlıyor musun?" diye soran çocuğa, "Ağlatacaksın beni. Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun." ifadelerini kullandı.

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Ziyarette evde bulunanlardan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle dedi:

"40-50 yıllık binada, artık can güvenliğimizin kalmadığı, günümüz deprem koşullarında ikamet ettiğimiz binalarda, ailelerimiz ve çocuklarımızla sıkıntı içerisinde oturuyorduk. Böyle bir mekanı bize tahsis ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz."

Erdoğan, ziyaretin sonunda aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

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Recep Tayyip Erdoğan şiir
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