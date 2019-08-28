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Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 04:37 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de 6 generalin atama kararı yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Generallerin atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Tümgeneral Erhan Uzun 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4'üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Muammer Alper 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı. (AA)

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Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete General ataması

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