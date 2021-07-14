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  4. Erdoğan'ın konuşması sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Erdoğan'ın konuşması sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

14.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Portakal, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında erken seçim mesajı verdiğini iddia etti.

Erdoğan'ın konuşması sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına seslenerek, "Harekete geçin. Erken kalkan yol alır. Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanmasını "erken seçim mesajı" olarak yorumladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Yazıyoooor: Seçim geliyooooooor. Hayatta zamanında olmaz bu seçim. Her seçim öncesi bildik söylem tekrar edilmeye başlandı: safları sıklaştırın. Hayırlı olsun.

portakal

Ankara'daki kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Abdulkadir Selvi ise "Erdoğan erken seçime mi hazırlanıyor" başıklı yazısında 2023 seçimlerinin kader seçimi olduğunu vurgularken "Erdoğan, AK Parti’yi seçimlere hazırlıyor. Orası doğru. Ama bu erken seçimler değil, 2023’te yapılacak olan seçimler." ifadelerine yer vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah ülkemizin faydası olan ne ise onu nasip etsin. erken ise erken gec ise geç ama şu gerçek önümüz de seçim var kaçarı yok
Kitlere büyük bir yalan at basit bir yalan olsun anında kanıtlanamayacak bir yalan olsun ve uzun süreli bir yalan olsun sonra kitlerin bu yalanı sahiplenişini izle (Joshep Gobels Hitlerin propaganda bakanı) 2023'te seçime gitmek için tüm söylediklerini yapmış olmaları gerekiyor. Bu nedenle ben seçimin 2023'e kalacağına hiç inanmıyorum kimse kendi ayağına sıkmaz. Çünlü 2023'te Türkiye süper ekonomi süper güç, hatta nükler güç olması gerekiyor. Yoksa bu bütün vaadlerin inanırlığı güvenirliği biter. Bu vaadleri o tarihe kadar yapacaklarına da inanmıyorum. Artık eskisi gibi pasif bir muhalifet yok
yolun sonu görünüyor...

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