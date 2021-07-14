Erdoğan'ın konuşması sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına seslenerek, "Harekete geçin. Erken kalkan yol alır. Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanmasını "erken seçim mesajı" olarak yorumladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Yazıyoooor: Seçim geliyooooooor. Hayatta zamanında olmaz bu seçim. Her seçim öncesi bildik söylem tekrar edilmeye başlandı: safları sıklaştırın. Hayırlı olsun.

Ankara'daki kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Abdulkadir Selvi ise "Erdoğan erken seçime mi hazırlanıyor" başıklı yazısında 2023 seçimlerinin kader seçimi olduğunu vurgularken "Erdoğan, AK Parti’yi seçimlere hazırlıyor. Orası doğru. Ama bu erken seçimler değil, 2023’te yapılacak olan seçimler." ifadelerine yer vermişti.



