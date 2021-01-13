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Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti olay oldu! 'Yeni ittifak' iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

13.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti olay oldu! 'Yeni ittifak' iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara kulislerini hareketlendiren 'yeni ittifak' tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

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Ankara'da Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na yakınlaştığı iddiaları konuşulurken, söz konusu ziyaret CHP Parti Meclisi toplantısı'nda da gündem geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu ziyaretle ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, herkesin istediği partiyle görüşme hakkı olduğunu belirterek "Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında demokrasiden yana tavır alanlarla yan yana yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

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