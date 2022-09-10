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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Yunanistan'dan dikkat çeken hamle: Yarın başlıyor

10.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi yeniden tırmandıracak bir hamleye imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya basınında da geniş yankı uyandıran "İzmir'i unutmayın, bir gece ansızın gelebiliriz" şeklindeki sert çıkışının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek programı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Yunanistan'dan dikkat çeken hamle: Yarın başlıyor

Yunan lider Sakellaropoulou, yarından itibaren bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Bu programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a "Yunanistan ileri giderse bedeli ağır olur" diyerek "Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde konuşmasından bir hafta sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Sakellaropoulou'nun ziyaret edeceği bölgeler arasında Türkiye'ye komşu 4 ada ve Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na aykırı olarak silahlandırdığı adacıklar da yer alıyor.

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FAHRİ HEMŞERİLİK UNVANI ALACAK

Yunan Dimokratiki gazetesi tarafından paylaşılan programa göre, Sakellaropoulou 11-13 Eylül tarihlerinde Ege'deki Halki, Rodos ve Kastelorizo adalarını ziyaret edecek.

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Sakellaropoulou'nun ilk durağı pazar günü Halki adası olacak ve burada burada fahri hemşerilik unvanı alacak. Pazartesi Rodos'a gidecek olan Sakellaropoulou, salı günü ise etkinliklere katılmak üzere Kastellorizo'ya gidecek.

Yunan lider salı günü ise Kızılhisarlı (Meis) ve Çamada'yı (Megistis) ziyaret edecek. Sakellaropoulou'nun Türkiye'ye 1.8 kilometre uzaklıkta, Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında yer alan bu adaları ziyareti zamanlaması açısından dikkat çekti.

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"YUNANİSTAN'A TEK CÜMLEMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta TEKNOFEST'te gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika, Dedeağaç'a, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma."

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Katerina Sakellaropoulou

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan
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