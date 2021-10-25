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Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Abdullah Gül'den dikkat çeken açıklama

25.10.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Talimatı verdim, '10 Büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz' dedim" sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Abdullah Gül'den dikkat çeken açıklama
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 10 ülkenin Türkiye büyükelçileriyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği 10 ülkenin büyükelçilerinin, Osman Kavala'nın bırakılması için yapmış olduğu çağrının kabul edilemez olduğunu belirten Gül, dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABDULLAH GÜL'DEN AÇIKLAMA

Gerekli mesajların verildiğini artık bu olayı daha da büyütmenin faydası olmayacağını belirten Gül, Sözcü'den Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada "Konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye'nin çıkarına değil" diye konuştu.

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

Öte yandan Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumunun da ele alınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan
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