Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Abdullah Gül'den dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği 10 ülkenin büyükelçilerinin, Osman Kavala'nın bırakılması için yapmış olduğu çağrının kabul edilemez olduğunu belirten Gül, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Gerekli mesajların verildiğini artık bu olayı daha da büyütmenin faydası olmayacağını belirten Gül, Sözcü'den Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada "Konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye'nin çıkarına değil" diye konuştu.
Öte yandan Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumunun da ele alınması bekleniyor.
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