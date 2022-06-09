Erdoğan'ın uyarısı Yunan basınını sarstı! 'Türkler ABD ve AB'ye rağmen ilerliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı Yunan basınını sarstı! Haber kuruluşları Erdoğan'ın sözlerini ve Yunanistan'ın karşı çıktığı tatbikata geniş yer ayırdı. Haberlerde "Türkler ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" ifadeleri dikkat çekti.

"MİÇOTAKİS HERHALDE ADALARA TURİSTİK ÇIKARMA YAPIYOR"

Erdoğan, tatbikat sırasında konuşmasında Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Doğu Akdeniz'de, Türkiye ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bıraktıklarını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Sayın Miçotakis, herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Yunanistan, aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı hala sürdürüyor. Hukuksuz uygulamaları sebebiyle 1999 ve 2006 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edilen Yunanistan'ın baskıcı tutumunu devam ettirmesine göz yumulması da çifte standart örneğidir. Konu Türkiye olduğunda şahin kesilenlerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini hiçe sayan, terör örgütlerini açıkça destekleyen, sığınmacılara her türlü insanlık dışı muameleyi yapan Yunanistan'a ses çıkarmamasını da ibretle takip ediyoruz."

"KENDİNE GEL!"

Erdoğan'ı Yunanistan'ı şu sözlerle uyardı:

"Esasen bu ülke, kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır."

"Ülkelerinin kaynaklarını, enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler, tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder."

Erdoğan'ın uyarısı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Gazeteler haberlerde Erdoğan'ın sözlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan, 10'dan fazla ülkenin yetkililerinin takip ettiği Efes-2022'ye yer ayırdı.

"TÜRKLER ABD VE AB'YE RAĞMEN İLERLİYOR"

Erdoğan'ın uyarısı Yunan basınındaki haberlere konu olurken haberlerde "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" sözlerine yer verildi.





