Erdoğan'ın yanına gelip "Reisim yaparsanız siz yaparsınız" dedi! Vatandaşın '100. yıl' talebine verdiği yanıt gündem oldu: "O ses duyulmaz..."

Erdoğan, deprem bölgesindeki illerde ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim döneminde ziyaretlerine ara vermeden devam eden Erdoğan geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'daydı. O sırada yanına gelen bir kişiye Erdoğan'ın "Sırtınızda küfe yok" yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

"YAPARSANIZ SİZ YAPARSINIZ REİSİM"

Ziyareti sırasında kimi vatandaşlar Erdoğan ile selfie çektirmek isterken bir kişi ise Şanlıurfa'dan geldiğini söyleyerek Erdoğan'dan 2023'te 100 bin öğretmen ataması yapılmasını istedi ve şöyle dedi:

"100. yılımızda 100 bin öğretmen ataması istiyoruz sizlerden. Yaparsanız siz yaparsınız reisim. Şanlıurfa'dan geldim cumhurbaşkanım lütfen sesimizi lütfen duyun."

"O SES DUYULMAZ - DUYULUR BAŞKANIM"

Devamında ise Erdoğan ile vatandaş arasında şöyle bir diyalog yaşandı: