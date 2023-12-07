Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sonrası kritik gelişme! 7 günlük vize kolaylığı geliyor

Uluslararası basında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar heyetiyle gittiği Yunanistan'daki diplomatik girişimleri, iki ülke arasındaki gerginliğin sona erip ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

VİZE KOLAYLIĞI

Yunanistan'ın yedi adası için Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlatmayı planladığı öne sürülmüştü.

Bu iddialar üzerine Yunanistan'ın vize kolaylığı adımı gerçekleşmeye çok yakın.

Reuters'ta yer alan habere göre, Türkiye ile Yunanistan arasında bugün; ekonomi, göç, tarım, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında anlaşmaların yer aldığı bir ortak deklarasyonun imzalanmasının beklendiği belirtilerek, "Yetkililer, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden Türk vatandaşlarının Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için yedi günlük turist vizesine yeniden başvurabilmeleri için izin aldığını ve bunun iyi niyetin bir kanıtı olarak ziyaret sırasında duyurulmasının beklendiğini söyledi” denildi.

İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞIYOR

İki NATO müttefiki ülke olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler kıta sahanlığı sorunlarıyla sürekli geriliyor.

Türkiye ile Yunanistan enerji kaynakları, Ege'deki uçuşlar ve Kıbrıs konularında sürekli anlaşmazlığa düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık heyetiyle birlikte gerçekleştireceği bugünkü ziyaret Atina cephesinde de olumlu hava estirdi.

Bir Yunan yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, “Pozitif bir gündeme ağırlık vererek bunun her iki tarafa da katkı sağlayacağını göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.





