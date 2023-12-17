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Erdoğan, İstanbul'da Tatar ile bir araya geldi

17.12.2023 19:18 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Erdoğan, İstanbul'da Tatar ile bir araya geldi

Yarın Macararistan'a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de hazır bulundu.

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MACARİSTAN ZİYARETİ

İletşim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde Macaristan’a resmi ziyarette bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Macaristan Başbakanının başkanlıklarında Budapeşte’de düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.

Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Recep Tayyip Erdoğan Ersin Tatar
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