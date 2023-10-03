Erdoğan 'Kapılarını çalacağız' demişti! AK Parti'nin diğer partilere ziyaretleri başlıyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde "Tahmin ediyorum, ekim ayının ilk haftasından sonra hem İçtüzük hem de yeni anayasa noktasında siyasi parti gruplarımızı ziyaret edeceğiz" sözleriyle atacakları adımı açıklamıştı. Ziyaretler bugün başlıyor. Numan Kurtulmuş ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde yeni anayasa konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde "AK Parti Meclis Grubumuz, parlamentoda grubu olan diğer partilerle görüşmek suretiyle 'gelin bir sivil anayasayı beraber yapalım' davetimizi iletecek. Kabul ederler, etmezler ama biz şu anda kapıları çalacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in ise önümüzdeki süreçte CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ile TBMM'de grubu bulunan diğer partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

