HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Erdoğan 'Kapılarını çalacağız' demişti! AK Parti'nin diğer partilere ziyaretleri başlıyor

Erdoğan 'Kapılarını çalacağız' demişti! AK Parti'nin diğer partilere ziyaretleri başlıyor

03.10.2023 11:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı tarafından sıkça dile getirilen yeni anayasa hazırlıkları Meclis'in açılmasıyla ivme kazandı. AK Parti heyeti siyasi partileri ziyaretine bugün başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Erdoğan 'Kapılarını çalacağız' demişti! AK Parti'nin diğer partilere ziyaretleri başlıyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde "Tahmin ediyorum, ekim ayının ilk haftasından sonra hem İçtüzük hem de yeni anayasa noktasında siyasi parti gruplarımızı ziyaret edeceğiz" sözleriyle atacakları adımı açıklamıştı. Ziyaretler bugün başlıyor. Numan Kurtulmuş ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde yeni anayasa konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde "AK Parti Meclis Grubumuz, parlamentoda grubu olan diğer partilerle görüşmek suretiyle 'gelin bir sivil anayasayı beraber yapalım' davetimizi iletecek. Kabul ederler, etmezler ama biz şu anda kapıları çalacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in ise önümüzdeki süreçte CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ile TBMM'de grubu bulunan diğer partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında silahlı çatışma! Korku dolu anlar kameradaSokak ortasında silahlı çatışma! Korku dolu anlar kamerada
Türkiye'nin konuştuğu 'Müslüme Yağal' davasında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu 'Müslüme Yağal' davasında yeni gelişme!
İstanbul depremi hakkında ezber bozan sözler!İstanbul depremi hakkında ezber bozan sözler!
Anahtar Kelimeler:
Anayasa ak parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.