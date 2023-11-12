Erdoğan Netanyahu'ya seslenip sert çıktı: "Bunların ahı seni iflah ettirmez! Gidicisin gidici"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Demin saygıdeğer hanımefendinin ifade ettiğini sürçülisan olarak kabul ediyorum. Biz tapılacak bir varlık değiliz. Rabb'imizden başka hiçbir güce tapmadık, tapmayacağız.
Benim hep iddialı olduğum konu, 'zemin artı azami üç kat olmalı' dediğimiz üslup burada gerçekleşti. Burada dikey mimari yok, yatay mimari var.
Netanyahu dün bir basın açıklaması yapıyor, çok rahatsız olmuş. Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. O bebeler, yavrular, 3-5 yaşında kefene sarılmış, o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez! Netanyahu şunu bil: Gidicisin gidici! Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.