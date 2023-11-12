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Erdoğan Netanyahu'ya seslenip sert çıktı: "Bunların ahı seni iflah ettirmez! Gidicisin gidici"

12.11.2023 16:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de katliamını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı. Netanyahu'ya "Şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler" diye seslenen Erdoğan, "Bunların ahı seni iflah ettirmez! Netanyahu şunu bil: Gidicisin gidici! Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Netanyahu'ya seslenip sert çıktı: "Bunların ahı seni iflah ettirmez! Gidicisin gidici"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Demin saygıdeğer hanımefendinin ifade ettiğini sürçülisan olarak kabul ediyorum. Biz tapılacak bir varlık değiliz. Rabb'imizden başka hiçbir güce tapmadık, tapmayacağız.

  • Benim hep iddialı olduğum konu, 'zemin artı azami üç kat olmalı' dediğimiz üslup burada gerçekleşti. Burada dikey mimari yok, yatay mimari var.

  • En büyük zenginlik ne mal ne mülktür, şöyle milletin samimiyetle yaptığı ‘Allah ondan razı olsun’ duasıdır. Siyaset yolculuğumuzda bizler de ecdadımızdan izinden giderek İBB başkanlığımızdan beri üstlendiğimiz tüm görevlerde hep bu anlayışla hareket ettik. Yaptığımız hiçbir işe lütuf nazarıyla bakmadık. Tam tersine, hak teslimi olarak gördük.

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  • Lafa gelince sürekli halktan, halkçılıktan, sosyal devletten bahseden ama siyasi hayatları boyunca halka tepeden bakanlardan olmadık.

"EY NETANYAHU! BUNLARIN AHI SENİ İFLAH ETTİRMEZ"

  • Netanyahu dün bir basın açıklaması yapıyor, çok rahatsız olmuş. Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. O bebeler, yavrular, 3-5 yaşında kefene sarılmış, o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez! Netanyahu şunu bil: Gidicisin gidici! Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

  • İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor.
    Günün önemli manşetleri


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