Erdoğan Netanyahu'ya seslenip sert çıktı: "Bunların ahı seni iflah ettirmez! Gidicisin gidici"

Netanyahu dün bir basın açıklaması yapıyor, çok rahatsız olmuş. Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. O bebeler, yavrular, 3-5 yaşında kefene sarılmış, o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez! Netanyahu şunu bil: Gidicisin gidici! Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.