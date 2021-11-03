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Eric Schmidt, Facebook’un yeni teması metaverse hakkında konuştu

03.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2001’den 2011’e kadar Google’ın üst düzey yöneticisi ve Mayıs 2020’de ayrılıncaya kadar yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Eric Schmidt, metaverse hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Eric Schmidt, Facebook’un yeni teması metaverse hakkında konuştu

Eric Schmidt, The New York Times’a verdiği demeçte, “Metaverse kapsamından bahseden tüm insanlar şu anki dünyadan daha tatmin edici dünyalardan bahsediyor: daha zengin, daha yakışıklı, daha güzel, daha güçlü, daha hızlı. İnsanlar metaverse’de gözlükleriyle daha fazla zaman geçirmeyi seçecekler. Ancak kuralları kim koyacak? Dünya fiziksel olmaktan çok dijital hale gelecek. Ve bu, insan toplumu için iyi bir şey değil” ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAVAŞ NEYE BENZİYOR?"

Schmidt, Meta’nın algoritmalarının çoğunu çalıştırmak için kullandığı yapay zeka teknolojisini, sağlıksız ve parasosyal ilişkiler yaratabilen “dev, sahte bir tanrı” olarak gördüğünü söyledi. Ünlü isim, yapay zeka hakkında endişelerini de dile getirdi. “Yapay zeka (AI) destekli savaş neye benziyor? AI gerçekliğin bizim göremediğimiz yönlerini algılıyor mu? AI’nin olması mümkün mü? İnsanların anlayamadığı şeyleri görecekler mi?” şeklinde birçok soruyu gündeme getiren eski CEO, yapay zeka teknolojisi hakkında bazı endişelere sahip olduğunu vurguladı.

Nedir bu metaverse?Nedir bu metaverse?

Eski yönetici yapay zeka ile ilgili endişelerinde yalnız değil. Yapay zeka, Tesla CEO’su Elon Musk da dahil olmak üzere son aylarda iş dünyası liderleri tarafından giderek daha fazla eleştiriliyor. Hatta bazı analistler artırılmış gerçekliğin sosyal medyadan daha fazla kötüye kullanım riski oluşturduğunu söylüyor.

Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?

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