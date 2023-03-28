Erkek arkadaşı aylarca vücudundaki sırrı sakladı! Gerçekleri öğrenen kadın yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı

TikTok kullanıcısı bir kadın, gençken aşktan kör olduğunu hatırlatarak yaşadığı zorlu ilişki sürecini paylaştı. Erkek arkadaşının sadece tek bacağı olduğunu fark etmesinin üç ayını aldığını paylaşan kadının yayınladığı videoda anlattığı anıları milyonlarca izlendi.

ÜÇ HAFTA İÇERİSİNDE AŞIK OLMUŞTU

“17 yaşındaydım. Bu çocukla rodeoda tanıştım. Onu yolun karşısında gördüm ve 'Bu uzun boylu, muhteşem bir adam ve ona sahip olmam gerekiyor' dedim. Numaraları değiş tokuş ettik. Üç hafta sonra birbirimize aşık olmuştuk. TikToker, kendisinin ve adını açıklamadığı 1,80 boyundaki erkek arkadaşının “birbirinden ayrılamaz olduğunu söyledi. Sanki her gün birbirimizi görüyorduk. Uyandığımız her anı birlikte geçirdik.”

KANDIRILDIĞINI HİSSETTİ

Bu süre boyunca aklını karıştıran bazı anlar olduğunu kabul etti. Açık hava yaz etkinliklerine uzun pantolon giydiğini, yürürken topalladığını ve basketbol maçlarına gelmesini engellediğini bildirdi. Sonra bir gün, ikisinin birlikte olduğu bir fotoğrafa baktığında bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. "Ona ne kadar çok bakarsam, 'Sanırım kandırılıyorum' gibiydim," diye hatırladı.

"Bu yüzden bu fotoğrafı arkadaşlarıma gösterdim ve 'Arkadaşlar, sanırım erkek arkadaşımın tek bacağı var' dedim." Arkadaşlarının bu suçlama karşısında şaşırdığını ve sevgilisinden cevaplar alması için onu cesaretlendirdiğini söyledi. Sonunda birkaç hafta sonra itiraf etti, dedi. “'Çocuk felcim var'” dedi. "'Birkaç haftadır bundan şüpheleniyordum ve sen bana söylemeyerek durumu gerçekten tuhaflaştırdın.' dedim"

PAYLAŞMA GEREĞİ DUYMADIĞINI AÇIKLADI

TikToker, erkek arkadaşının onunla haberi olmadan tanıştığı için durumunu paylaşma ihtiyacı hissetmediğini söyledi. “ Olabileceğini düşündüm ama üç ay mı? Üç ay boyunca mı sakladın? Ne kadar aptalım ve habersizim, ”diye itiraf etti.

BENZER DURUMLARI YAŞAYAN BAŞKA KİŞİLER DE VARDI

Bu itiraftan sonra altı ay daha çıktıklarını açıkladı ve ekledi, "Biz çok aşıktık ve sonra üniversiteye gittim ve her şeyi mahvettim." Üç dakikalık hikaye, birçok izleyicide yankı uyandırdı ve bazılarını kendi ilişki zorluklarını paylaşmaya teşvik etti. Sosyal medya kullanıcıları “Bir eli olduğunu fark etmeden önce 3 ay boyunca bir erkekle çıktım. NASIL?", "Artık daha az kötü hissediyorum, bir kızın tek kolu olduğunu, bana sarıldığını falan fark etmeden bütün bir gece geçirdim." diyerek kendi yaşadıkları anları paylaştılar.



