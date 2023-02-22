Erken uyarı sistemi ile 40 saniye içinde... 'Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulmuş olsaydı...' Sadece o bölgede var! Depremi önceden haber veren sistem gerçek mi oluyor?

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkım ve can kayıpları tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Bu nedenle şimdi herkes deprem riskine karşılık oturduğu binaları test ettirmek ve gerekliyse güçlendirmek için araştırmalara girerken bir yandan da deprem için erken uyarı sisteminin olup olmadığı merak ediliyor. Pek çok kişi için uzun yıllardır adeta bir hayal olan bu sistem için Yıldız Teknik Üniversitesi, umut verici bir mesafe kat etti. İşte şu anda yalnızca Marmara'yla sınırlı olan deprem erken uyarı sisteminin tüm detayları...

DEPREMİ ERKENDEN ÖĞRENMEK MÜMKÜN MÜ?

Art arda yaşanan deprem felaketleri herkesi tedirgin etti. Akıllara depremi erkenden öğrenmek mümkün mü sorusu geldi.

ATV Haber’de yer alan habere göre, sistemi anlatan deprem uzmanı Doç. Dr. Süleyman Tunç, “Bu sistem Kahramanmaraş’ta kurulmuş olsaydı, görüyorsunuz daha deprem dalgaları gelir gelmez yıkıcı bir deprem olduğu bilgisini hızlı bir şekilde her yere ulaştırabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kaç saniye içerisinde ulaştırabiliyoruz?” sorusuna ise Tunç, “Bu Kahramanmaraş için 12 saniyeydi, Hatay için de 28,5 saniye gibi bir süreydi.” yanıtını verdi.

MAKSİMUM 35-40 SANİYE İÇİNDE ALARM VERİYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yürüttüğü erken uyarı sistemi çalışması yerinde görüntülendi. Deprem erken uyarı sisteminin ev ve iş yerlerine uyarlanabildiği belirtilirken söz konusu cihazla herhangi bir noktada deprem olduğunda kişinin depreme olan uzaklığına göre minimum 3, maksimum 35-40 saniye içinde sistemin alarm verdiği ve kişilerin gerekli önlemleri alması için zaman tanıdığı aktarıldı.

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN AMACI

Tunç “Bu uyarının amaçlarından bir tanesi, deprem dalgasından önce onları uyandırıp bir telefonlarını, bir sularını yanlarına alıp yataklarının yanında tüm aile bireyleriyle birlikte bir arada olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. İkincil afetlerin önüne geçmek istiyoruz. Bunlar, yangın, gaz patlamaları, elektrikten kaynaklanan yangınlar olabilir” şeklinde konuştu.

ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Tunç “Biz bunlara sinyali gönderiyoruz. Bu bir anahtar gibi düşünün. Siz buna siren bağlarsanız hani evde herhangi bir tuşa nasıl basıyorsunuz da sireni çaldırabiliyorsunuz, biz bunu uzaktan sireni çaldırabiliyoruz, asansörü kata getirebiliyoruz, gazları kesilecek sistem varsa onu buna bağlayabiliyorlar ve yüksek binalarda ya da AVM’lerde yürüyen merdivenleri çıkışa yönlendirme anlamında çalışmayı çevirebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SİSTEM ŞU ANDA MARMARA BÖLGESİYLE SINIRLI

Erken uyarı sisteminin şu anda sadece Marmara Bölgesi ile sınırlı olduğu aktarıldı. Hedefin ise tüm Türkiye’yi sisteme dahil etmek olduğu ifade edildi. Tunç “Marmara bölgesinde şu anda Yalova’da, Adalar’da, Yeşilköy’de ve Silivri’de. Henüz 4 istasyon olarak faaliyete geçirdik. Tabii bizim bu 4 istasyon dediğimiz normal birer cihazdan oluşmuyor, her biri 4’er tane. Sürekli olarak verinin nereden geldiğini analiz edip bunun bir deprem olup olmadığına karar veriliyor.” dedi.



