Ermenistan-Gürcistan sınırındaki korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Son dakika haberi! Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Ermenistan - Gürcistan sınırında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"ÇILDIR - SEVAN GÖLLERİ ARASINDAKİ FAY ZONU İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR"

Prof. Dr. Naci Görür ise depreme ilişkin şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Ermenistan-Gürcistan sınırında 5,6’lık deprem oldu. Rize çevresinde de hissedildi. Bu deprem muhtemelen Çıldır-Sevan Gölleri arasında uzanan doğrultu atımlı fay zonu ile ilişkili olabilir. Sevgiyle"

