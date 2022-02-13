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  4. Ermenistan-Gürcistan sınırındaki korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Ermenistan-Gürcistan sınırındaki korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

13.02.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, Ermenistan - Gürcistan sınırında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye’de de bazı şehirlerde hissedildi. Korkutan deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem muhtemelen Çıldır-Sevan Gölleri arasında uzanan doğrultu atımlı fay zonu ile ilişkili olabilir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan-Gürcistan sınırındaki korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Son dakika haberi! Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Ermenistan - Gürcistan sınırında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"ÇILDIR - SEVAN GÖLLERİ ARASINDAKİ FAY ZONU İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR"

Prof. Dr. Naci Görür ise depreme ilişkin şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Ermenistan-Gürcistan sınırında 5,6’lık deprem oldu. Rize çevresinde de hissedildi. Bu deprem muhtemelen Çıldır-Sevan Gölleri arasında uzanan doğrultu atımlı fay zonu ile ilişkili olabilir. Sevgiyle"

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ermenistan Gürcistan
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