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Ermenistan muhalefetinden Paşinyan’a 'istifa et' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 19:27 | Son Güncelleme

Ermenistan’da Dağlık Karabağ yenilgisinin faturasını Başbakan Nikol Paşinyan’a kesen muhalefet, istifa etmesi için Paşinyan’a gece yarısına kadar süre verdi.

Ermenistan muhalefetinden Paşinyan’a 'istifa et' çağrısı

Ermenistan’da Dağlık Karabağ’da yenilgiyi kabul edip anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı muhalefet ayaklandı. Göstericiler ile polis arasında gün boyunca Özgürlük Meydanı’nda arbede yaşanırken, protesto çağrısı yapan 17 muhalif siyasi parti temsilcilerinden yeni bir açıklama geldi.

GECE YARISINA KADAR SÜRE VERDİLER

Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a "teslim edildiğini" söyleyen muhalefet üyeleri gece yarısına kadar Paşinyan’ın istifa etmesini istedi.

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Paşinyan’a gözdağı vermeye devam eden muhalefet, protestolara devam edeceklerini de duyurdu. Erivan’da göstericiler halen protestolarına aralıklarla devam ederken, Ermeni polisi özellikle parlamento binası önünde aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor. (İHA)


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