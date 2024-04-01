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  4. Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ü üzen sonuç! Arada büyük fark çıktı

Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ü üzen sonuç! Arada büyük fark çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.04.2024 06:46
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Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için sandığa gitti ve yerel yöneticilerini seçti. Oy verme işleminin ardından herkes seçim sonuçlarını merakla takip etti. Vatandaşların sonuçlarını merak ettiği illerden bir tanesi de Erzincan olmuştu. Sandıktan, yerel seçim öncesi süreçte CHP'nin Erzincan Belediye Başkanı adayı Özge Vataner Özege için çalışmalarını devam ettiren Sarıgül'ü üzen sonuçlar çıktı.

Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ü üzen sonuç! Arada büyük fark çıktı

Yerel seçim sonuçları ve illerden gelen oranlar vatandaşlar tarafından dikkatle takip edildi. Vatandaşların sonuçlarını merak ettiği illerden bir tanesi de Erzincan'dı. Sandıkların açılmasıyla; Erzincan'daki CHP'nin yerel seçim çalışmalarına aktif olarak katılan ve CHP'nin Erzincan Belediye Başkanı adayı Özge Vataner Özege'ye verdiği destekle gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü üzen bir sonuç çıktığı görüldü.

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Kesin olmayan sonuçlara CHP'nin adayı Özge Vataner Özege seçimde yüzde 21,08 oy aldı. Erzincan'daki seçim yarışında en yüksek oyu alan isim ise yüzde 40,45 ile MHP'nin adayı Bekir Aksun oldu. Erzincan'dan gelen sonuçlar şu şekilde:

ERZİNCAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

MHP Bekir Aksun: Yüzde 40,45
Bağımsız Yüksel Çakır: Yüzde 29,24
CHP Özge Vataner Özege: Yüzde 21,08
Yeniden Refah Partisi Şafak Soy: Yüzde 1,96
İYİ Parti Veda Bingöl: Yüzde 1,61
Zafer Partisi Cengiz Türk: Yüzde 1,39
BTP Ercan Küçük: Yüzde 1,01
Saadet Partisi Ali Cebeci: Yüzde 0,85
DEM Parti Evren Çevik: Yüzde 0,45
DEVA Partisi Mehmet Sait Başaran: Yüzde 0,34


Yerel Seçim 2024


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Erzincan Mustafa Sarıgül Seçim 2024
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