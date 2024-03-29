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Erzincan seçim sonuçları canlı! Erzincan seçim sonuçlarında Özge Vataner Özege mi, Bekir Aksun mu, Veda Bingöl mü önde?

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 15:59
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Türkiye bir kez daha seçim heyecanı yaşıyor. Yerel seçim sonuçları herkes tarafından merakla bekleniyor. Erzincan seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Erzincan'da CHP adayı Özge Vataner Özege mi, MHP adayı Bekir Aksun mu, İYİ Parti adayı Veda Bingöl mü daha avantajlı? İşte detaylar...

Erzincan seçim sonuçları canlı! Erzincan seçim sonuçlarında Özge Vataner Özege mi, Bekir Aksun mu, Veda Bingöl mü önde?

Türkiye yerel seçim için sandık başına gidiyor. Seçim sonuçları ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Erzincan seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ve anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

Erzincan'da CHP'nin adayı Özge Vataner Özege olurken, MHP'nin adayı Bekir Aksun, İYİ Parti'nin adayı ise Veda Bingöl oldu. Erzincan'da seçim yarışının bu üç aday arasında geçeceği öngörülüyor.

2019 yerel seçimlerinde Erzincan Belediyesi'ni MHP'nin adayı Bekir Aksun kazanmıştı.

Yerel Seçim 2024


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