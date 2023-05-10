HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum'da çıkan olaylarda yaralanmışlardı! Ekrem İmamoğlu o vatandaşlarla bir araya geldi: "Durumları iyi, moralleri yüksek"

Erzurum'da çıkan olaylarda yaralanmışlardı! Ekrem İmamoğlu o vatandaşlarla bir araya geldi: "Durumları iyi, moralleri yüksek"

10.05.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerden önceki son günlerde en dikkat çekici gelişmelerden biri pazar günü Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine taşlı saldırı düzenlenmesi oldu. Saldırıda bazı vatandaşlar yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu, saldırıdan günler sonra eşi Dilek İmamoğlu ile beraber olayda yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzurum'da çıkan olaylarda yaralanmışlardı! Ekrem İmamoğlu o vatandaşlarla bir araya geldi: "Durumları iyi, moralleri yüksek"

İmamoğlu 7 Mayıs günü Erzurum Kent Meydanı'nda konuşmasına başladıktan kısa süre sonra kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlenmişti. Gerginliğin arttığı olaylarda İmamoğlu'nun bindiği otobüsün camları kırılırken 17 kişi yaralanmıştı.

FvwS-BqXwAAO6bv

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu saldırıda yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu vatandaşlarla buluşmasından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

FvwS-BnXgAAn2y_

"DURUMLARI İYİ, MORALLERİ YÜKSEK"

İmamoğlu ayrıca paylaşımına şu notu düştü:

"Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var. Erzurumla yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz."

FvwS-BoWAAIpjpu

FvwS-BnWcAA0bkP

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi!Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi!
Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!
İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltındaİzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim

En Çok Okunan Haberler

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

İlginizi Çekebilir

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.