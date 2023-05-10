Erzurum'da çıkan olaylarda yaralanmışlardı! Ekrem İmamoğlu o vatandaşlarla bir araya geldi: "Durumları iyi, moralleri yüksek"

İmamoğlu 7 Mayıs günü Erzurum Kent Meydanı'nda konuşmasına başladıktan kısa süre sonra kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlenmişti. Gerginliğin arttığı olaylarda İmamoğlu'nun bindiği otobüsün camları kırılırken 17 kişi yaralanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu saldırıda yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu vatandaşlarla buluşmasından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"DURUMLARI İYİ, MORALLERİ YÜKSEK"

İmamoğlu ayrıca paylaşımına şu notu düştü:

"Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var. Erzurumla yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz."



