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Erzurum'da düğün öncesi kanlı gece: Evlenmesine saatler kala kendisi için düzenlenen eğlencede vuruldu

07.07.2024 10:05
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Erzurum'da düğün eğlencesi kana bulandı. Damat, kendisi için düzenlenen eğlencede kendini birden tartışmanın içinde buldu. Tartışmanın büyümesi üzerine damat vurulup hastanelik oldu.

Erzurum'da düğün öncesi kanlı gece: Evlenmesine saatler kala kendisi için düzenlenen eğlencede vuruldu

Erzurum'da gündem olan olay Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta yaşandı. Bugün düzenlenmesi planlanan düğünden önce damat için eğlence düzenlendi ancak eğlence kısa sürdü.

AA-20240707-35079053-35079048-ERZURUMDA_DUGUN_ONCESI_EGLENCEDE_CIKAN_SILAHLI_KAVGADA_DAMAT_YARALANDI

DAMAT TARTIŞMADA VURULDU

Düğünden bir gün önce damat için düzenlenen eğlenceden sonra tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat M.B. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı damat M.B. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

AA-20240707-35079053-35079049-ERZURUMDA_DUGUN_ONCESI_EGLENCEDE_CIKAN_SILAHLI_KAVGADA_DAMAT_YARALANDI

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheli M.G. polis ekiplerince Dadaşköy Mahallesi'nde yakalandı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA-20240707-35079053-35079050-ERZURUMDA_DUGUN_ONCESI_EGLENCEDE_CIKAN_SILAHLI_KAVGADA_DAMAT_YARALANDI

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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düğün damat
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