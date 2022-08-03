HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Erzurum'da korkutan anlar! At bir anda hırçınlaşıp şaha kalktı, muhtar ölümden döndü

Erzurum'da korkutan anlar! At bir anda hırçınlaşıp şaha kalktı, muhtar ölümden döndü

03.08.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bir muhtarın üzerine bindiği at bir anda hırçınlaştı. Şaha kalkan at sırt üstü yere düşerken üzerindeki muhtar ise ölümden döndü. O anlar saniye saniye görüntülenirken muhtar kolundan ve boynundan yaralandı.

Olay Erzircan Tercan'da meydana geldi. Bir mahalle muhtarının üzerine bindiği at, bir anda hırçınlaşarak şaha kalktı. Atın sırt üstü yere düşmesi sonucunda ölümden dönen muhtar, kolundan ve boynundan yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Atatürk Mahallesi Muhtarı Şükrü Adam, Tercan Atlı Spor Kulübü cirit takımının sahasında antrenman yapan sporcularla iken ata binmek istedi. Bir süre sonra ata binen muhtar, atın şaha kalkıp sırt üstü yere çakılmasıyla ölümden döndü.

KOLUNDAN VE BOYNUNDAN YARALANDI

O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Atın üzerinden attığı muhtar kolundan ve boynundan yaralandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga! 1 polis yaralandı: Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildiEv sahibi ile kiracı arasında kavga! 1 polis yaralandı: Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi
Kentte o branştaki tek doktordu! Açıklama yapıp istifa ettiKentte o branştaki tek doktordu! Açıklama yapıp istifa etti
Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Süper Lig'in başlamasına günler kala olay iddia! ''Fatih Karagümrük ligden çekilebilir...''

Süper Lig'in başlamasına günler kala olay iddia! ''Fatih Karagümrük ligden çekilebilir...''

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Kentte o branştaki tek doktordu! Açıklama yapıp istifa etti

Kentte o branştaki tek doktordu! Açıklama yapıp istifa etti

İlginizi Çekebilir

Gelin adayı sitem etti! "Cinsel bir istekle..."

Gelin adayı sitem etti! "Cinsel bir istekle..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Manzaranın karşısına geçti! Tamamen çıplak poz verdi

Manzaranın karşısına geçti! Tamamen çıplak poz verdi

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.