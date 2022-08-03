Erzurum'da korkutan anlar! At bir anda hırçınlaşıp şaha kalktı, muhtar ölümden döndü

Olay Erzircan Tercan'da meydana geldi. Bir mahalle muhtarının üzerine bindiği at, bir anda hırçınlaşarak şaha kalktı. Atın sırt üstü yere düşmesi sonucunda ölümden dönen muhtar, kolundan ve boynundan yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Atatürk Mahallesi Muhtarı Şükrü Adam, Tercan Atlı Spor Kulübü cirit takımının sahasında antrenman yapan sporcularla iken ata binmek istedi. Bir süre sonra ata binen muhtar, atın şaha kalkıp sırt üstü yere çakılmasıyla ölümden döndü.

KOLUNDAN VE BOYNUNDAN YARALANDI

O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Atın üzerinden attığı muhtar kolundan ve boynundan yaralandı.

Kaynak: İHA

