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Erzurum Şehir Hastanesi karantina hastanesine dönüştürüldü! Vali Memiş'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye, İran'da ortaya çıkan koronavirüs sonrası vatandaşlarını ülkeden tahliye ederken tedbirler almaya devam ediyor. Erzurum’da yapımı tamamlanan ve açılış yapılmaya hazırlanan şehir hastanesi, bölgeden gelebilecek Türk vatandaşlarının gözlem altında tutulacağı hastaneye dönüştürüldü. Doğubeyazıt’ta açılacak olan Sahra Hastanesi’nde ilk müdahaleleri burada yapılacak olan Türk vatandaşları, 14 gün kontrol altına alınmaları durumunda Erzurum’a sevk edilecek.

Erzurum Şehir Hastanesi karantina hastanesine dönüştürüldü! Vali Memiş'ten açıklama

Erzurum Valisi Okay Memiş, şehir hastanesinde yetkililerle bir toplantı yaparak hastanede incelemelerde bulundu. Vali Memiş
burada yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

'ŞU ANDA DURUM KESİNLEŞMİŞ DEĞİL'

“Bütün dünyada görülen koronavirüs ile ilgili olarak devletimiz bir takım tedbirler almakta. Bunlardan biride bizim bölgemizi ilgilendiren İran sınır kapısının kapatılması oldu. İran’da bu virüsün gözükmesinden sonra bizim biraz daha tedbirli olmamızı daha duyarlı olmamızı gerektirir bir durumla karşı karşıya kaldık. Erzurum bir bölge merkezi. Şehir hastanemiz bin 500 yataklı bir hastane ve Türkiye’nin en modern hastanelerden birisi durumunda. Hastanemiz daha açılmadı ama açılmaya hazır durumda. En son İran’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelmesi ile birlikte. Bakanlığımız muhtemel senaryolardan biri için İran’da ki Türk vatandaşlarımızın müşahede altında tutulması için muhtemel bir tavır var. Şu anda bu durum kesinleşmiş değil. Mutlaka İran’da yaşayan Türk vatandaşların kesin olarak Erzurum’a geleceği anlamına gelmiyor. Ama biz geleceklermiş gibi hazırlık içerisindeyiz. Yeteri kadar sağlık personelimiz bulunuyor. Az öncede sağlık çalışanlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde biz hazırız. Bu hastalığın tıbben kesinleşmesi için 14 günlük bir kuluçka dönemi var. Biz Türkiye’de bu virüsün negatif veya pozitif olduğunu test eden illerden birisiyiz. Dün Afganlı bir göçmen daha hastanelerimizde müşahede altına alınmıştı. Testleri negatif çıktı herhangi bir virüse rastlanmadı. Burada İran’da yaşayan Türk vatandaşlar gelirse buna hazırız. Şehir Hastanesi biraz izole bir hastane. Diğer hastalarla aynı çıkış ve girişi olmayacak şekilde. Gelen vatandaşlarımız buraya gelince rahat bir şekilde müşahede altına alınacaklar."

Kamuoyunda yanlış bir algı olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Bizim polis ve jandarma arkadaşlarımız kaçak göçmenlere müdahale ederken ağızlarına maske takıyorlar. Bu maskeyi bizim vatandaşımız yanlış anlıyor. Virüs mü bulaştı diye merak ediyorlar. Hayır öyle bir şey yok şuanda. Sağlık personelimiz, Jandarmamız arama çalışmalarında maske kullanmalılar. Tabi ki tedbirli olacağız ama panik yapmadan. Bazı insanlar bunları kasten yapıyorlar. Vatandaşlarımızın doğru bilgiyi beklemeleri lazım. Yalan yanlış bilgilere itibar etmesinler. Şuanda gelen vatandaşlarımız yok kesinleşen bir durumda yok beklemedeyiz”
şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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