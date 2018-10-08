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Esas savaş şimdi başlıyor! ABD'nin son hamlesi tansiyonu yükseltti!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni füze sistemi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bu sisteme göre ABD düşman güçlerini uzaydan vuracak.

Esas savaş şimdi başlıyor! ABD'nin son hamlesi tansiyonu yükseltti!

ABD'nin, füzeleri uzaydan vurmak için hipersonik savunma hattı geliştirdiği ortaya çıktı.

Takma adı 'Uzay Savaşları' olan sistemde füze savunma sistemi ABD'nin her türlü nükleer tehdide karşı savunulması planlandı.

Amerikan ordu komutanları, hipersonik ve süpersonik füzeleri rotalarında durdurmak için 'Glide Kırıcı' isimli bir çalışma başlattı.

Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) yeni önleyici uçağını eylül ayında tanıtmıştı.

Tanıtımda DARPA 'Glide Kırıcı' projesiyle ilgili de açıklama yaptı. DARPA, "Glide Kırıcı programı Amerika'nın supersonik ve bütün hipersonik tehditelere karşı savunma kapasitesini artıracak" denildi.

1980'LERDEN KALAN MİRAS

Askeri uzmanlar yeni geliştirilen sistemin eski başkan Ronald Reagen'ın 'Uzay Savaşları' füze savunma programının geliştirilmiş versiyonu olacağını ifade etti.

1980'li yıllarda Ronald Reagan, Sovyetlere karşı başlatılan Soğuk Savaş'ın rotasını uzaya çevirmeyi planlamıştı.

Rusya hipersonik füze anlamında bir adım daha öne geçmiş durumda.

Bu durum da ABD'yi telaşlandırmaya devam ediyor.

Rusya geçtiğimiz günlerde hedefleri 250 mil uzaktan imha edebilen savaş jetlerini tanıtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
savaş ABD füze sistemi DARPA glide uzay Rusya

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