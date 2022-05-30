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Escort olarak gittiği yerlerde ortalığı birbirine katıyordu! Planı ortaya çıktı: 3 kişiyle işbirliği yapıyormuş

30.05.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da escort olarak gittiği adreslerde olay çıkartan kadının R. Y. isimli kadının işbirlikçileriyle planı ortaya çıktı. R. Y., gece 01.00 ile 02.00'de çağrıldığı iki ikamette de olay çıkardı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosunca yürütülen çalışmalar sonucu kadının kasıtlı olarak kavga çıkarttığı, telefon ile bulunduğu adrese çağırdığı kişilerle birlikte gasp, silahlı tehdit ve darp yaptığı belirlendi.

Escort olarak gittiği yerlerde ortalığı birbirine katıyordu! Planı ortaya çıktı: 3 kişiyle işbirliği yapıyormuş

Antalya'daki escort planının ayrıntıları ortaya çıktı! Escort olarak gittiği yerlerde kavga çıkartan R. Y. ile gasp için yanına çağırdığı 2 kişi ve 1 işbirlikçi polis ekiplerinin incelemesi sonucu yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ayrıntıları şu şekilde...

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İddiaya göre; L.Y. ve Y.E.A. isimli şahıslar, 29 Mayıs Pazar günü saat 01.00 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan mekana escort bayan çağırdı. Özellikle tartışma çıkardığı tespit edilen kadın telefon ile arama yaptı ve silahlı iki erkek şahıs gelerek L.Y. ve Y. E. A.'yı silah ile tehdit edip 500 TL paralarını alarak kaçtı.

1 SAAT SONRA AYNI ŞEKİLDE GASP ETTİLER

S.F. isimli şahıs, aynı gün saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan ikamete escort bayan çağırdı ve gelen kadına bin 500 TL para verdi. Özellikle tartışma çıkardığı öne sürülen kadının akabinde telefon ile arama yaptığı ve silahlı iki erkek şahsın gelerek ikametinin kapısını kırarak girdikleri ve darp ederek silah ile tehdit ederek vermiş olduğu para haricinde ikametinde kutu içerisinde biriktirmiş olduğu yaklaşık 5 bin TL parasını da alarak kaçtıkları tespit edildi.

TÜM ADRESLERE TAŞIYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri tarafından yapılan detaylı ve kapsamlı saha ve alan çalışmaları ile kamera görüntüleri incelemeleri neticesinde, ikametlere gelen escort şahsın R.Y. isimli bayan şahıs olduğu, bayanın özellikle müşteriler ile tartışma çıkarttığı, akabinde sokak içerisinde ticari taksi ile kendisini bekleyen şahısları aradığı, ellerinde silah ile mekanlara giren şahısların şüpheli E.A ve Y.C. isimli şahıslar olduğu, bayan şahsı tüm adreslere taşıyan ve silahlı şahıslar ile araç içerisinde bekleyen şahsın ise şüpheli Ö.P.A. isimli şahıs olduğu, olayları birlikte gerçekleştirdikleri ve akabinde yağmaladıkları paraları paylaştıkları tespit edildi.

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Şüpheliler R.Y., E.A., Y.C. ve Ö.P.A. isimli şahıslar, olayda kullandıkları 2 adet silah, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve yağmaladıkları paralar ile birlikte Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olay günü yakalanarak, “Nitelikli Yağma - Konut Dokunulmazlığının İhlali ve 6136 SKM” suçlarından adli mercilere sevk edildi. Dört şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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