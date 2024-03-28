Esenler seçim sonuçları canlı! Esenler'de yerel seçimi Mehmet Tevfik Göksu mu Hasan Dalkıran mı kazanıyor?

Yerel seçim için artık sadece çok kısa bir süre kaldı. Tüm Türkiye'de seçim heyecanı son sürat devam ederken İstanbul seçim sonuçları ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları da heyecanla takip ediliyor. Esenler seçim sonuçları hakkında insanlar şimdiden araştırma yapmaya başladı.

Esenler'de Mehmet Tevfik Göksu ve Hasan Dalkıran isimleri öne çıkıyor. Seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Mehmet Tevfik Göksu, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Esenler seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman-Gölbaşı'nda doğdu. Yıldız Teknik Universitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mehmet Tevfik Göksu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan seçilmiştir.

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HASAN DALKIRAN KİMDİR?

Hasan Dalkıran, 1980 yılında Sinop'un Erikli köyünde doğmuştur. Fırat Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitimini tamamladı.

İki çocuk babası Dalkıran, Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dalkıran, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Esenler Belediye Başkan adayı olmuştur.









