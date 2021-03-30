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Esenyurt'ta baltalı park kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

30.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasından balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Esenyurt'ta baltalı park kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, önceki akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

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İddiaya göre, bir iş yerinin önüne kamyonun park edilmesi üzerine, işyeri sahipleri ile kamyondakiler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da yakınlarını çağırdı. Tartışma kısa sürede balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çıkan kavgada, yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırıp, olaya karışanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

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Esenyurt
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