Esenyurt'ta boş arsalar kesimhaneye döndü! Kepçelere asıp...

Kurban Bayramı'nın 1. gününde çok sayıda vatandaş kurban kesmeye başladı. Ancak yasak olmasına rağmen İstanbul Esenyurt'taki bazı boş arsaların adeta kesimhaneye döndüğü görüldü. Kaçak kesimler, havadan da görüntülendi.

“KURBANI BABAM KESTİ KENDİSİ HER İŞİ YAPAR"

Boş arazide kurban kesen vatandaşlardan İlyas Adıyaman, “Otopark ve oto yıkama gibi birkaç yere sorduk kimse yer vermedi. Yer olmadığı için mecbur kendi çabamızla hallettik. Burayı da zaten her sene olduğu gibi temizleyip çöpe atacağız. Kesimhaneden sıra alamadık. Bir hafta önceden başvuru yaptık ama sıra yoktu. Parçalayacak da yerleri yoktu, çok dardı. Eğer kesimhanede kesmiş olsaydık tabi ki daha temiz olurdu. Bu et şimdi 3 kez yıkanacak. Ama kesimhanede, daha uygun bir yerde yapsaydık yıkanmazdı. Kurbanı babam kesti. Kendisinin kasaplığı var. Her işi yapıyor. 5 ya da 6 seneden daha fazla kasaplık tecrübesi var" dedi.

KEPÇEYE ASTILAR

Esenyurt'taki kurban kesim merkezinin hemen yanında boş arsada da onlarca kişi kesim yaptı. Kesilen kurbanlıklar kepçelere asılarak deri yüzme işlemlerini yaptı. (DHA)