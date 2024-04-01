HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

01.04.2024 21:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir adam, parkta oturan yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar yakaladıkları adama meydan dayağı attı. Tacizci gözaltına alınırken mahalle sakinlerinden Murat Büyükturan "Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz" dedi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, parkta oturan yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulunan adamı vatandaşlar fark etti. Vatandaşların saldırması üzerine şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçtığı sokakta yakalanan şüpheliye vatandaşlar meydan dayağı attı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"HALK AYAKLANDI"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Murat Büyükturan, “Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz” dedi.

"PARKTA YAŞLI BİR KADINI TACİZ ETMİŞ"

Emrah Yazman ise, “Biz esnafız, iş yerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi ve baktığımızda bir şahsın mahalleli tarafından dövüldüğünü gördük. Öğrendik ki parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş. Daha sonrasında polis geldi ve adamı karakola götürdü” diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihe geçti! 12 yaşında "büyükusta" ünvanını aldıTarihe geçti! 12 yaşında "büyükusta" ünvanını aldı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 2 kardeş öldürüldüŞanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 2 kardeş öldürüldü
Canlı yayını terk etmişti! Ahmet Hakan'ın şimdi de o köşe yazısı gündem olduCanlı yayını terk etmişti! Ahmet Hakan'ın şimdi de o köşe yazısı gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe maç bileti satışını durdurdu! Ligden çekilme...

F.Bahçe maç bileti satışını durdurdu! Ligden çekilme...

Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

Canlı yayını terk etmişti! Ahmet Hakan'ın şimdi de o köşe yazısı gündem oldu

Canlı yayını terk etmişti! Ahmet Hakan'ın şimdi de o köşe yazısı gündem oldu

Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını Yozgat'ta kazandı!

Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını Yozgat'ta kazandı!

Resmi sonuçları beklemediler! Manisa'nın AK Partili Belediye Başkanı seçimi kazanan CHP'li isme görevi devretti

Resmi sonuçları beklemediler! Manisa'nın AK Partili Belediye Başkanı seçimi kazanan CHP'li isme görevi devretti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.