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Esenyurt'ta iğrenç olay! Yolda çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz etmişti, yakalandı

02.12.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadın, yanına arabayla yaklaşan bir erkek tarafından elle taciz edilmişti. Olayın ardından harekete geçen ekipler, kimliği belirlenen kişiyi evinde gözaltına aldı.

Esenyurt'ta iğrenç olay! Yolda çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz etmişti, yakalandı

Olay, 29 Kasım'da Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında çocuğuyla yürüyen kadına yaklaşan bir aracın sürücüsü yaklaşarak elle tacizde bulundu. Taciz edilen kadın çocuğunu kucağına alıp kendini korumaya çalışırken araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Plakadan yola çıkılarak şüphelinin F.K. olduğu belirlendi. F.K., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Evden Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü. Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Esenyurt taciz
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