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  4. Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda saklamıştı...

Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda saklamıştı...

29.09.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu 37 yaşındaki Mohammad Khodarahmi hakkında mütalaa açıklandı. Khodarahmi’nin, 'İki kişiyi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda saklamıştı...

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi SEGBİS ile bağlanırken sanık avukatları salonda hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan gelen rapora göre Mohammad Khodarahmi’nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

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Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Buna göre maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Baktıarı hakkında 'İki kişiyi nitelikli kasten öldürme' suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatları talep edildi. Mohammad Khodarahmi hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoyu kasten öldürme' suçunun nitelikli hallerinin yasal koşullarının oluşmadığı belirtildi.Khodarahmi’nin 'İki kişiyi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme Khodarahmi’nin avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı(40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de(39) cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu.

İhbarda Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı(63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi(70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtildi. Kayınpederini 10 Şubat günü, kayınvalidesini ise 11 Şubat günü ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı 2 hafta önce kafasında tasarladığını anlattı. 3 şüpheli de 14 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanırken 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. (DHA)

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